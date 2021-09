Koning bezoekt Agrotopia

Koning Filip bezoekt vanmiddag Agrotopia in Roeselare. Hij krijgt er een rondleiding in de gloednieuwe dakserre van het provinciaal onderzoekscentrum Inagro.

Met 6.000 vierkante meter oppervlakte is de serre meteen ook de grootste van Europa en een toonbeeld voor onderzoek naar duurzame en innovatieve tuinbouw. En dat wou de koning met eigen ogen zien. Hij lijkt alvast heel geïnteresseerd. Misschien kan hij wat inspiratie opdoen voor als hij zelf aan de slag gaat in zijn koninklijke serres in Laken? (Lees verder onder de foto)

Na het bezoek aan de serre volgt de koning samen met een veertigtal leerlingen van VTI Menen en LTI Oedelgem een workshop waarbij ze proefondervindelijk bouwen aan een mini-serre. Ten slotte neemt de koning deel aan de kids special ‘Zijn er nog vragen?’. Dat is een show waarbij comedian Lieven Scheire en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel kinderen van alles leren over duurzame tuinbouw en voedsel.

BEKIJK OOK