Koning en koningin wonen Waterfront bij

Hij is dan op officieel bezoek in ons land.Het koningspaar en hun gasten zullen in Oostende en in Wenduine telkens een deel van evenement meemaken.

6.000 participanten, 3.000 bootjes, 21 kilometer

Waterfront vindt plaats over een afstand van 21 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende. 6.000 participanten zullen er 3.000 bootjes vasthouden, twee per bootje. Ze assembleren eerst het bootje, schrijven er de naam op van een gesneuvelde op zee (tijdens WOI) en voegen er verder hoopvolle ‘boot-schappen’ aan toe. Op vijf verschillende locaties in Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende zullen extra voorstellingen op en rond de zee plaatsvinden. Onder andere Giovanni Vanhoenacker en Brugge Plus, Abattoir Fermé, Studio Orka, CirQ en Atelier Bildraum (i.s.m. Muziektheater LOD en Madensuyu) verlenen hun medewerking.