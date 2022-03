Koning Filip bezoekt Avelgemse kringloopwinkel na brief van de uitbater: "Ik denk dat u en Mathilde andere kledingzaken frequenteren"

De kringloopwinkel van Avelgem is een deel van de vzw Deltagroep. Als maatwerkbedrijf geeft de organisatie een nieuwe kans aan mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten. Dat doet ze via opleiding, werkervaring en duurzame tewerkstelling. Daarnaast bestrijdt de vzw kansarmoede door jobs te creëren en goederen aan een lage prijs aan te bieden.

Brief aan de Koning

Het was door een brief van uitbater Rino Feys dat de Koning uiteindelijk heeft beslist om naar Avelgem af te zakken. In zijn brief kunnen we het volgende lezen: "Hopelijk raakt dit schrijven tot bij u, want er moet me iets van het hart, iets dat sinds kort ook op mijn lever ligt. [...] Ik werk in de kringloopwinkel in Avelgem die ik run met Nathalie, mijn assistente, met wie ik het dagelijkse reilen en zeilen in goede banen probeer te leiden samen met een dozijn medewerkers, collega's - als het kan vermijden we het woordje 'werknemers' hier. [...] Bovenal streven we ernaar dat je ogen te kort komt om al die mooie tweedehandsspullen te zien... Ik ga er gemakkelijkheidshalve vanuit dat u en Mathilde andere kledingzaken frequenteren, maar ik denk dat u versteld zou staan van wat wij hier qua exclusieve merkkledij uit gerenommeerde modehuizen allemaal in ons aanbod hebben."

Rino had nooit gedacht dat hij zelf een leidinggevende zou worden. Hij was het altijd gewoon om voor iemand te werken en werd vaak behandeld als een nummer. Nu wil hij met zijn medewerkers het omgekeerde doen. "Ik heb ondervonden dat een goed gesprek wonderen kan doen. Oplossingsgericht meedenken noemen we dat hier."

Hardnekkig vooroordeel

De aanleiding voor de brief kwam door een gesprek met een klant. Rino had hem verteld dat een bezoek van de Koning aan de kringloopwinkel hem zou vereren. De klant is toen in lachen uitgebarsten. Volgens Rino zei hij: "Er zal veel moeten gebeuren vooraleer de Koning naar hier komt. Dat is hier toch beneden zijn stand." Het was door die opmerking dat Rino voelde dat mensen nog altijd op een bepaalde manier naar de kringwinkel kijken. "Het blijft een vooroordeel dat onze werkplaats minderwaardig is, een plek voor mensen die gefaald hebben."

Om te laten zien dat de kringloopwinkel iets zinvols is, heeft Rino de Koning uitgenodigd.