Koning Filip zal festival Agrotopia bezoeken

Agrotopia is de nieuwe dakserre van het provinciaal onderzoekscentrum Inagro, die met een oppervlakte van 6.000 m² de grootste is van Europa. Daarnaast is Agrotopia ook een toonbeeld voor het onderzoek naar duurzame glastuinbouw en innovatieve stadstuinbouw. Met ‘Agrotopia, festival van de Toekomst’ wil de provincie het grote publiek meenemen in de ontdekking van nieuwe smaken, productieprocessen en innovaties.

Hoog bezoek

Koning Filip zal eerst de nieuwe dakserre bezoeken. Daarna zal hij samen met een veertigtal leerlingen van VTI Menen en LTI Oedelgem een workshop meevolgen waarbij ze proefondervindelijk bouwen aan hun mini-serre in het decor van Agrotopia. Zo maken de 40 leerlingen kennis met ‘computationeel denken’. Tenslotte zal de koning deelnemen aan de kids special ‘Zijn er nog vragen?’. Dat is een show waarbij comedian Lieven Scheire en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel kinderen bijleren over duurzame tuinbouw en voedsel.

