Koning ontvangt coronaheld George Sutherland

Die zes personen hebben tijdens de coronacrisis elk op hun eigen en uitzonderlijke manier een bijdrage geleverd aan de samenleving. Hoop Doet Leven was een initiatief van het burgerplatform Coronadenktank en werd opgestart op vraag van de koning. Om geselecteerd te worden voor de #HoopDoetLeven challenge werd aan het publiek gevraagd om een getuigenis in te dienen van iemand die ze kenden en die zich tijdens de pandemie als coronaheld heeft bewezen. De oudste laureaat was de 98-jarige George Sutherland. De Poperingse Schot die tijdens de coronacrisis 130.000 euro heeft ingezameld om het in financiële nood verkerende Talbot House, een historische soldatenclub in Poperinge, te redden.

