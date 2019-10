Koning stelt Bourgeois en Reynders aan als preformateurs

Zij moeten volgens het persbericht van het paleis "de concrete basis nagaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectievelijke partijen, en dit samen met de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn".

Voldoende basis om regering te vormen

Na meer dan vier maanden informateurschap hebben Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) maandag hun eindverslag overhandigd aan de koning. Het informateursduo liet verstaan dat er voldoende basis is gevonden voor N-VA en PS om aan tafel te gaan en op zoek te gaan naar overeenstemming met het oog op de vorming van een federale regering. De koning legt de bal nu, zoals verwacht, in het kamp van de twee grootste partijen in elke taalgroep, N-VA en PS. Hij stuurt gewezen Vlaams minister-president Geert Bourgeois uit Izegem en gewezen Waals minister-president Rudy Demotte het veld in. Zij moeten nagaan of er een paars-gele regering op de been gebracht kan worden. Het paleis verduidelijkt dat ze dat samen moeten doen met de vier andere partijen (MR, Open Vld, CD&V en sp.a) die bij de gesprekken betrokken zijn. Afspraak is dat het duo Bourgeois-Demotte op maandag 4 november verslag uitbrengt op het paleis. (BIN, POL, DRM, DWM, nl)