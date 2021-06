Na haar bezoek aan de campus van VIVES in Kortrijk, ging koningin Mathilde ook nog langs bij Fernande Debels.

De vrouw is net 101 jaar geworden. Ze verblijft in een assistentiewoning en kreeg als hevige fan van de koninklijke familie persoonlijke felicitaties van de koningin. Fernande verraste de koningin met een foto van haar zoon samen met koning Filip. Koningin Mathilde mocht er wel eens naar kijken, maar de 101- jarige wilde het bijzonder aandenken niet lossen. De Kortrijkse is nog scherp van geest. Zij maakte vijf koninginnen mee.