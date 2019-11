Koningin Mathilde is op bezoek bij Ter Duinen in Koksijde. Ze maakt er kennis met de verschillende opleidingen in de Hotelschool.

Het is niet de eerste keer dat Mathilde te gast is in Ter Duinen. Enkele jaren terug is de koningin al eens op bezoek geweest in de Hotelschool. De leerlingen kookten ook al in Laken waar ze recepties voor buitenlandse delegaties verzorgden.

Vandaag maakt Mathilde vooral kennis met de opleiding voor jongeren van de eerste graad secundair onderwijs en de specialisatie-opleiding voor volwassenen. De koningin sloeg ook een praatje met enkele leerlingen.