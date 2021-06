Die ploeg neemt deel aan het EK en de Olympische Spelen in Tokio. Na een rondetafelgesprek, woonde de koningin een training bij en had ze een gesprek met de basketbalspeelsters in de sportcampus Lange Munte in Kortrijk.

De Cats, met een grote spelersbezetting uit Ieper en omstreken, doen het al jaren zeer goed. Ook de bondscoach Philip Mestdagh komt uit de streek.