Koningspaar bezoekt Oostende

In de voormiddag gingen ze de expo Het Vlot van curatoren Jan Fabre en Joanna De Vos bekijken. En ze bezochten ook de Mercator.



De koning en koningin lunchten in de Royal North Sea Yacht Club en gingen in de namiddag naar het OverKop-huis. Rode Neuzen Dag-ambassadrice Evi Hanssen ontving daar het koningspaar. Het bezoek is een blijk van waardering voor OverKop en Rode Neuzen Dag.



Met Oostende, Genk, Mechelen, Tienen en Gent zijn er vijf OverKop-huizen geopend in Vlaanderen, dankzij de ingezamelde 4 miljoen euro van Rode Neuzen Dag. Jongeren kunnen er makkelijk binnen en buiten wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele psychologische hulp.