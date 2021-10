Koningspaar ontvangt West-Vlaamse atleten in Laken

In het kasteel van Laken hebben koning Filip en koningin Mathilde een ruime delegatie van atleten gehuldigd die in 2020 of 2021 een topprestatie neergezet hebben. 130 atleten tekenden present, waaronder ook enkele West-Vlamingen.

De huldiging op het Paleis is een jaarlijkse gebeurtenis en in een olympisch jaar is dat natuurlijk een groot evenement. Alle olympiërs, ook de paralympische atleten, waren uitgenodigd en daarnaast kregen ook alle Belgische atleten die op een EK of WK een medaille pakten een uitnodiging. Het groepsgevoel was zeker aanwezig, ook al omdat ze allemaal dezelfde olympische outfit aan hadden.

Liever thuis

Onder hen waren ook hockeyspeler Arthur Desloover (Kortrijk), paralympisch tafeltennisser Florian Van Acker (Langemark) en paralympiër in goalball Bruno Vanhove (Blankenberge) aanwezig. Florian Van Acker zei eerlijk aan de pers dat hij liever thuis was gebleven - het was heel vroeg opstaan - maar gaf dan toch toe dat hij de ontvangst leuk vond. In een gesprek met de koning en de koningin had hij het nog eens over de vochtige omstandigheden in Tokio. "De airco stond niet aan wegens besparingen en dat was jammer."

(Lees verder onder de foto)

Tokio verleden tijd

Eerst gingen de koning en de koningin op de foto met de olympische medaillewinnaars. Daarna volgde een praatje met alle atleten. De olympische spelen zijn al even achter de rug. Terugblikken is wel eens aangenaam, maar de atleten hebben de bladzijde al omgeslagen: "Parijs telt nu, Tokio is verleden tijd", zei Van Acker nog.