Koningspaar op bezoek in Ruiselede & Pittem

Koning Filip & koningin Mathilde brengen een bezoek aan West-Vlaanderen: in Ruiselede en Pittem.

Vanmorgen zijn ze dus in Ruiselede in het Penitentiair Landbouwcentrum, een open centrum waar gedetineerden zich voorbereiden op hun vrijlating.

Daarna bezoekt het koningspaar Piano’s Maene, een familiebedrijf en één van de grootste pianobedrijven van Europa. Het koninklijk paar sluit af op het gemeentehuis in Pittem. Daar spreken de koning en de koningin met bedrijfsleiders over de impact van de brexit. Na de receptie en een ontmoeting met de bevolking gaat het opnieuw richting Brussel.

Gisteren was de koningin ook al in onze provincie. Ze bezocht de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

