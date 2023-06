Koninklijk staatsbezoek in Laken kleurt opvallend West-Vlaams

De eerste dag van het Nederlandse staatsbezoek aan België is plechtig afgesloten met een staatsbanket in het Kasteel van Laken. Bij die gelegenheid hielden de koningen Filip en Willem-Alexander ook speeches waarin lovend over de samenwerking tussen België en Nederland werd gesproken.

Het banket kleurde opvallend West-Vlaams: zo stonden leerlingen van hotelschool Spermalie uit Brugge in voor de bediening. Ze serveerden onder andere garnalen uit Zeebrugge als voorgerecht.

Bekende West-Vlamingen

Behalve de twee koningsparen schoven ook verschillende ministers aan, en ook West-Vlamingen die zowel bij ons als in Nederland bekend zijn: auteur David Van Reybrouck uit Brugge, presentator Kurt Van Eeghem uit Zeebrugge en modeontwerper Edouard Vermeulen uit Ieper.