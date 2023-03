Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht uit Lendelede neemt na 25 jaar afscheid van dirigent

De Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht uit Lendelede neemt na 25 jaar afscheid van hun dirigent. Bijzonder: Joost nam ooit zelf het dirigeerstokje over van zijn vader José die meer dan 25 jaar dirigent was.

Joost Deryckere, betreedt nog één keer het toneel hier in Heule voor de Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht uit Lendelede. Na 25 jaar zal hij zijn baton doorgeven aan de volgende dirigent. Zelf volgde hij zijn vader José op, die er 32 jaar dirigent was. Joost vindt dat het tijd is voor een nieuwe dirigent, want verandering van spijs doet eten.

Speciaal voor de gelegenheid heeft Joost een repertoire van korte losse stukken samengesteld tot één geheel. Te vergelijken met de stukjes in een mozaiëk maar dan in woord en klank, een muzaiëk.