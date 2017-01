Kookboek brengt recepten uit WO I terug

'Soldatenkost en de volkskeuken in Kortemark 14-18' is een origineel kookboek over de schrale jaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heemkundige Cyriel Dael ging op zoek naar recepten in dagboeken, brieven en fotoalbums.

Het boek gaar ook over de vindingrijkheid die de mensen aan de dag legden in de strijd om te overleven. Zo staat in het boek onder andere een recept voor wafeltjes op basis van aardappelen. Dat is één van de 151 oorlogsrecepten die in het boek zijn opgenomen.

In het boek komen ook de verhalen van de woekeraars aan bod. Voor een pond boter betaalde je omgerekend naar nu maar liefst 500 euro. Naast honger werd er ook kou geleden. Het boek eindigt met een reeks praktische tips tegen koude voeten.

In vele verhalen over WO I komt de oorlogskost en de kunst om met weinig te overleven nauwelijks aan bod. Dat motiveerde de Kortemarkse heemkundige Cyriel Dael om er een origineel boek over te schrijven.