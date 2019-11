Kookboeken alom, maar ook Aarseelse roman op Boekenbeurs

Al vele jaren is het niet anders, en ook deze Boekebeurs serveert weer kookboeken als toppers in de categorie non-fictie. Al zijn er ook boeken voor een meer belezen publiek zoals de nieuwste roman ‘Het Feest’ van de Aarselenaar Dimitri Casteleyn.

Voor zijn 'Feest' inspireert Dimitri Casteleyn zich op zijn collegejaren in Tielt. Een reünie van klasgenoten ontspoort wanneer het kneusje van de klas jaren later een feestje organiseert om wraak neemt op zijn vroegere pestkoppen. “Het is een spannende psychologische roman in Nederland wordt het vergeleken met de boeken van Herman Koch”, vertelt de auteur. Dimitri Casteleyn is voltijds schrijver en hoopt eindelijk op de grote doorbraak.

Koken en gewicht verliezen

Makkelijker te verteren is ‘Koken voor een maatje minder’, een boek voor mensen met meer dan een gezonde appetijt. Hilde Deweer en dochter Marie Bossuyt uit Waregem delen hun tips om blijvend gewicht te verliezen.