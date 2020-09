Kookeet 2.0: "creatiever, gezelliger en kwalitatiever"

Het is geen Kookeet zoals we dat de voorbije jaren meegemaakt hebben. Het gastronomisch evenement in Brugge heeft noodgedwongen zichzelf heruitgevonden als 4 gastronomische weekends, waarvan het eerste gisteren en vandaag plaats had.

Elk seizoen een gastronomisch weekend, dat is de nieuwe formule van Kookeet. 35 topchefs gaan aan de slag met telkens drie streekproducten die Wim Lybaert geselecteerd heeft. Fijnproevers kunnen dan het menu afhalen of een tafel in het restaurant boeken.

Gezelliger, creatiever en kwalitatiever

Voor de herfst heeft Wim Lybaert groenlof, seizoensvis en appel geselecteerd en daarmee gaan de topchefs aan de slag, onder hen ook Patrick Devos. “Het mooie is dat het gezelliger wordt in die restaurants en dat we creatiever kunnen zijn en ook de kwaliteit iets hoger kunnen leggen,” vertelt Chef Patrick.

Boost voor de Brugse restaurants

De meerwaarde van Kookeet is proeven van de creativiteit van de topchefs, maar ook nieuwe smaken ontdekken. En dat geeft een boost aan het restaurantbezoek in Brugge, wat vandaag meer dan ooit nodig is. “Wat je nu ziet is dat de lokale bevolking het restaurant meer frequenteert. En dat is positief. De mensen willen terug gaan tafelen.”

Ook afhaalmenu

Mensen kunnen een tafel boeken, maar velen kiezen voor een afhaalmenu. Dat is weliswaar een heel andere vorm van Kookeet, maar het blijft wel een gastronomisch topevenement met smaken en combinaties, die je anders zelden proeft.