Kookpot oorzaak van brand in flat in Wervik

In Wervik heeft het gisteravond gebrand in een appartementsgebouw. De schade viel mee maar een bewoner raakte bevangen door de rook.

De brandweer kreeg de oproep binnen rond 23u. Buren in de Molenstraat roken een sterke brandgeur en zagen dat er rook kwam uit de bovenverdieping van het appartement.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er was vooral heel wat rookontwikkeling. De bewoner van de flat was bevangen door de rook en had zorgen nodig. De brandweer moest het gebouw ventileren.

Het vuur ontstond aan een kookpot die was blijven staan op het elektrisch vuur.