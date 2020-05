Kookworkshop ter voorbereiding van het einde van de wereld

Het Kunstencentrum KAAP in Oostende stelt een kookbeleving voor in de regie van theatermaker Sien Vanmaele.

“Koken ter voorbereiding van het einde van de wereld.” Het klinkt wat dramatisch, maar het is eigenlijk een goed verteerbare kookworkshop van theatermaker Sien Vanmaele. Daarin gaat ze vooral aan de slag met zeewier en zilte planten. De kookworkhop had een live-evenement van Kunstencentrum KAAP in Oostende moeten zijn, maar werd door de coronacrisis verplaatst naar het internet.

Het was in het begin toch even wennen, want Vanmaele leeft als theatermaker natuurlijk bij de gratie van het publiek. Maar de jongedame liet het niet aan haar hart komen en kookte er gretig op los. Ook de fans die thuis in de zetel zaten of zelf in de potten roerden, genoten met volle teugen.