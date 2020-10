Koolkerke krijgt een nieuwe sporthal

De stad Brugge heeft beslist om een volwaardige sporthal te bouwen in Koolkerke/St-Jozef.

Die komt er bij de bestaande sportsite langs de Gemeneweidestraat. Concreet komt er een indoor sporthal voor bal- en netsporten met een oppervlakte van 20 op 32m en een hoogte van 7m. Aanvullend wordt ook een polyvalente ruimte, 4 kleedkamers en ruimte voor technieken, berging, sanitair en circulatie voorzien. Er komt ook een parking. “Het is ook de bedoeling om de infrastructuur van vzw Amateursport, dat als voetbalfederatie vier voetbalcompetities organiseert in de bouw van de nieuwe sporthal te integreren”, klinkt het bij Schepen van Sport Franky Demon. “Zo kan er niet alleen duurzamer en compacter gebouwd worden, maar is er ook maar een beperkte extra verharding nodig die bovendien gecentraliseerd wordt.” De eerste raming voor het project bedraagt 3,25 miljoen euro.