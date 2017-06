Koorddansers repeteren voor opening Zuidboulevard

Eén van de hoogtepunten worden twee koorddansers die naar elkaar toe lopen vanaf de kerktoren op de Markt en het welzijnshuis. Bij wijze van generale repetitie liep één van hen dat parcours vandaag al af. Oliver Zimmerman liep 100 meter op een koord 20 meter boven de grond. Onderzoekers van de universiteit in Brussel hebben hem ook een speciale helm opgezet die zijn hersenactiviteit moest meten tijdens de stunt. "Vandaag hebben wij, als een echte wereldprimeur, voor het eerst de elektrische hersenactiviteit gemeten van de koorddanser", zegt prof neurofysiologie Guy Gcheron.

Zimmerman heeft zijn stunt al in heel Europa gedaan. Vorige maand deed hij hetzelfde ook op pleinen in Cambodja en Zuid-Korea. Hij is een Duitser die nu in het zuiden van Frankrijk woont. Morgen wordt de stunt nog meer speciaal, want dan zal er heel veel volk zijn en komen er bovendien twee koorddansers balanceren. Er zijn trouwens de hele dag activiteiten, maar het koorddansen is gepland om halfzeven.