Omstreeks 13u30 gebeurde vlak voor de verkeerswisselaar in Aalbeke op de E17 een ongeval met twee vrachtwagens in de richting van Frankrijk. Daarbij raakte een bestuurder gewond.

In de richting van Frankrijk stond er een file waarna een vrachtwagen inreed op een andere vrachtwagen net voorbij het tankstation Shell in Marke. Één bestuurder werd afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk.