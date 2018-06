Koper blijft in trek bij dieven

Op de terreinen van Infrabel langs de Stationsstraat in Oostende is eergisterennacht een koperdiefstal gepleegd.

Zowat 1000 kilogram koper werd er ontvreemd. De politie is een onderzoek gestart. Het gaat niet om de eerste koperdiefstal de jongste weken. Eerder werden ook in Wevelgem en in Komen dergelijke diefstallen gepleegd.

