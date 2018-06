In Wevelgem zijn dieven aan de haal gegaan met honderden kilo’s elektriciteitskabels. Het was ze om het koper te doen dat in de kabels zit.

De diefstal vond plaats afgelopen donderdag tussen 5 uur ‘s middags en 7 uur de volgende ochtend. Uit een loods in de Kortrijkstraat hebben dieven 600 tot 700 kilogram elektriciteitskabels gestolen. De prijs van koper schommelt tussen de 5,30 euro per kilo en en 1,40 euro per kilo voor koper in PVC kabels.

De politie onderzoekt de zaak.