Koppel eert verdronken vissers met kunstproject in Oostende

In 1949 verdween de O.304 Laermans in zee, tien Oostendse vissers kwamen om. Een Oostends kunstenaarskoppel, visser Bart Jacobs en muzikante-zangeres Marleen Claeys, maakte van het zeemansverhaal een aangrijpende podcast-wandeling met muziek en kunstwerken. (Lees verder onder de foto)

"Skyline veranderd"

De scheepramp dompelde Oostende onder in vissersverdriet. "Voor de nabestaanden was dat verschrikkelijk. Er kwam maar geen nieuws en vliegtuigen zijn pas 9 dagen na het drama vertrokken," zegt Bart Jacobs. "Dat was veel te laat en er was geen kans op redding. Door de ramp met de Laermans is er ook veel veranderd. De luchmachtbasis van Koksijde is er gekomen. Oostende Radio is opgestart en uiteindelijk heeft het de skyline van Oostende veranderd."

Marleen Claeys schreef de muziek en zingt de soundtrack in. Bart Jacobs vertelt het verhaal in kunstwerken. Ook acteurs Tom Vermeir en radiostemmen Heidi Lenaers werken mee.