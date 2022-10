Koppel kweekt op grote schaal gember en kurkuma

Gember en kurkuma groeien vooral in China en Zuid-Amerika. Op vraag van de Colruyt Group en de Reo-veiling gingen Bart en Martine de uitdaging aan en het resultaat is uitstekend. Bart Pynnebrouck: "Ze hebben vooral een heel pittige smaak, vind ik. En het is heel gezond. Het is goed tegen darmklachten en het is bloeddrukverlagend. Kankervoorkomend zeggen ze, ik ben wel geen dokter. Het is blijkbaar voor alles goed."

Er zijn eerst wat proefvelden aangelegd. Rik Decadt, Reo-veiling: "Maar dat is nog iets anders op grote schaal. We hebben geluk dat Bart heel wat stielkennis heeft en zelf veel heeft opgezocht en 100 % achter de teelt stond. Dat was belangrijk voor het welslagen van gember op de versmarkt."

Ook de Kurkuma-teelt is goed gelukt. De knollen zien er wel wat kleiner uit dan die van gember. Ook het verschil met wat we vaak in de winkel vinden, is groot. "Het grote verschil is dat deze vers geoogst zijn en vers geleverd worden aan de winkel. Wat normaal in de winkel ligt, is bruin en is meestal ruim 3 maanden oud. Deze gemberwortels zijn vers, sappig en niet houterig en pittig van smaak."