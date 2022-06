Koppel neemt het wel erg letterlijk op begraafplaats in Ieper: make love, not war

Een koppeltje heeft de liefde niet onder stoelen of banken gestoken. In open lucht hebben de twee geslachtsgemeenschap gehad op de Ramparts Cemetery, een militaire begraafplaats aan de Rijselpoort in Ieper. Een omstander filmde alles en plaatste het op sociale media. Dat filmpje is intussen offline gehaald.

Openbare zedenschennis

Politiezone Arro Ieper zegt dat het zelf het filmpje niet in handen heeft, maar dat dit onder openbare zedenschennis valt.

De Commonwealth War Graves Commission reageert geschokt op het voorval. "Wij zijn geschokt door de berichten over dit beschamende gedrag. Wij tolereren geen ongepast gedrag op onze sites en zullen niet toestaan dat dit afbreuk doet aan onze herdenking van de oorlogsslachtoffers. Wij onderzoeken deze zaak met spoed en zullen de autoriteiten helpen bij hun onderzoek." Ze zullen ook een klacht indienen.

Ook burgemeester Emmily Talpe deelt die mening.