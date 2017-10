Koppel staat terecht voor dreigbrieven naar burgemeester

De beklaagden beweren dat de burgemeester zelf alles in scène heeft gezet.

Stefaan D. en Gwenny D. trekken al jaren hard van leer tegen het Zedelgemse gemeentebestuur. De beklaagden dienden meerdere klachten in tegen bedrijven op het industrieterrein waar ze zelf wonen en werken. Vooral de lawaaihinder bij transport- en betonbedrijf RTS was voor hen een doorn in het oog.

Op 17 mei 2013 ontving de burgemeester een dreigbrief over een loods van dat bedrijf. Er werd gedreigd zijn huis in brand te steken en zijn dochter iets aan te doen. In een gelijkaardige brief werd op 18 november 2014 gedreigd van ook het gemeentehuis en het rusthuis van Zedelgem in brand te steken. Een dag later kreeg Annick Vermeulen, die in 2015 burgemeester werd, eveneens een dreigbrief.

Een schriftdeskundige kwam tot de conclusie dat de brieven met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door Gwenny D. waren geschreven. "Dus is er toch een kans dat het niet haar geschrift is", reageerde Stefaan D. De beklaagden beweerden ook dat de deskundige partijdig is. "Arnou heeft die brieven zelf in scène gezet en ik kan het bewijzen."

De beklaagde zal de vermeende bewijzen tegen de zitting van 13 november aan het dossier toevoegen. Op 13 december moet het koppel zich ook nog verantwoorden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Twee controleurs van verschillende sociale inspectiediensten werden in november 2014 kort opgesloten in de garage van D.'s dakwerkenbedrijf.