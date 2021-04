Neen, dat laten de coronaregels voorlopig niet toe. Maar het koppel Omer Delporte-Annie Vanzieleghem uit Stasegem bij Harelbeke laat het niet aan het hart komen. De twee zijn vandaag precies 51 jaar getrouwd. Een feest in majeur zat er niet in, maar ze gingen wel samen hun coronavaccin halen in Kortrijk Xpo. Een klein, intiem, maar romantisch gebaar, met het vaccin hopen ze nog vele jaren van elkaar te kunnen genieten.

Straks meer