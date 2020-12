Koppel viert 70ste huwelijksverjaardag op covid-afdeling

Ze hebben in het AZ Delta hun 70ste huwelijksverjaardag gevierd. Een groot feest met al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zat er helaas niet in voor Gabriella en Oscar. Maar het taartje op hun kamer maakte veel goed.

Gabriella is 101 en Oscar is een hartpatiënt van 94. Ze zijn beiden aan de beterhand na een besmetting met het coronavirus. De ziekenhuisopname zette een kleine domper op het feest, maar het belangrijkste voor het koppel was dat ze samen zijn. Als alles goed gaat, mogen Gabriella en Oscar nog deze week naar huis.