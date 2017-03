Een koppel uit Dikkebus, dat vorige week hun gestolen aanhangwagen zocht en vond in Noord-Frankrijk, hebben er dit weekend weer drie andere gestolen aanhangwagens aangetroffen, schrijft Het Nieuwsblad.

Ze konden de eigenaars vinden met de hulp van de krant en handelaars. Eén van de gedupeerden is een man uit Wevelgem. Hij raakte zijn aanhangwagen kwijt bij een diefstal in Wervik. Hij kan zijn eigendom binnenkort gaan ophalen in Valenciennes.