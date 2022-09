Koppel zwaargewond na enorme klap in Sint-Eloois-Vijve

Zondagmorgen gebeurde er een zwaar ongeval op de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. De bestuurder verloor de controle over het stuur en botste op twee duikers voor de auto tot stilstand kwam. De inzittenden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstreeks 6 uur zondagmorgen reed het koppel uit de richting van Kortrijk, net voorbij de grens met Desselgem, toen de bestuurder de controle over het stuur verloor. De wagen week uit naar links en belandde in de gracht. De auto botste eerste frontaal op een eerste gemetste duiker om pas tot stilstand te komen na een botsing op een tweede duiker. De klap moet enorm zijn geweest. Omwonenden en andere automobilisten snelden ter hulp.

De brandweer had meer dan een uur nodig om de twee inzittenden, een 29-jarige koppel uit Wielsbeke, te bevrijden uit het wrak. De slachtoffers werden in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen zou hun toestand stabiel zijn. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Waarschijnlijk was de chauffeur even in slaap gedommeld.