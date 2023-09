Koproller Marcel plant nog straffere stunt

In 'Preus lik 30' was Marcel Waeytens uit Ledegem gisteren te gast. Zo’n 20 jaar geleden kroop en koprolde hij aan één stuk door van Rotterdam tot in Dadizele. Die stunt wil Marcel nu graag nog eens overdoen, maar dan nog straffer.

Op het moment dat Marcel Waeytens in 2003 Dadizele binnenrolt heeft hij 183.500 keer gekoprold. Marcel deed negen dagen over z'n tocht van Rotterdam naar Dadizele en verloor daarbij zes kilogram. De pijn was bij momenten ondragelijk, blikt Marcel terug, maar ook dat hield hem niet tegen om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Het jaar daarvoor kroop Marcel nog op handen en voeten van Rotterdam naar Dadizele. Hij schonk toen 17.000 euro aan het kinderkankerfonds van het UZ in Gent.

Nog straffer plan

Op de vraag of Marcel z'n stunt nog eens wou overdoen, antwoordde hij dat hij een nog straffer plan heeft. "Ik ben nu met pensioen, en heb dus veel tijd om te trainen. Ik wil nu graag vanuit Ledegem op handen en voeten naar Rotterdam kruipen, en aansluitend koprollend terugkeren", vertelt Marcel ambitieus.