Korn komt naar Kortrijk en sluit Alcatraz af

De Amerikaans nu-metalband Korn mag de tiende editie van het Alcatraz Festival in Kortrijk afsluiten. De band stond deze week nog op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen maar keert deze zomer dus terug naar België.

"U hebt het bij de voorbije bekendmakingen van de acts die op Alcatraz 2017 zullen aantreden waarschijnlijk ook gemerkt: de oogkleppen hebben we thuisgelaten", opent de mededeling van de organisatie.

Dat blijkt alleszins uit de keuze voor de headliner: Korn, een klepper van formaat in het genre. De band verkocht doorheen de jaren 40 miljoen albums en zorgde voor wereldbekende meebrullers als "Freak on a Leash" en "Got the Life". Met Korn krijgt de affiche vorm. Eerder bevestigden Amon Amarth, Saxon, Life of Agony, Brant Bjork, Moonspell en Morbid Angel hun komst naar Kortrijk deze zomer.