Korpschef Camerlynck verlaat politiezone Spoorkin

De 45-jarige Camerlynck was sinds maart 2017 korpschef van Spoorkin, de kleinste politiezone van West-Vlaanderen. De politiezone staat bekend als erg rustig en kent waarschijnlijk zelfs de laagste inbraakcijfers van Vlaanderen. Het is net daar dat het schoentje voor Camerlynck wringt. De korpschef vindt te weinig uitdaging in zijn job.

Positief gevoel

Desondanks kijkt Camerlynck wel met een positieve blik terug op de afgelopen jaren. Hij wil zijn collega’s, medewerkers en de leden van het politiecollege dan ook graag bedanken voor hun inzet.

Door het vertrek van Camerlynck komt de vacature voor korpschef binnenkort open te staan. Voorlopig blijft hij wel aan de slag als waarnemend korpschef.