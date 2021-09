Korpschef Westkust blijft voorzitter van VCLP

Alle 185 korpschefs van de Lokale Politie kregen tijdens de zomervakantie de tijd om een vertegenwoordiger te kiezen. De 18 verkozen vertegenwoordigers, 9 uit het Vlaams gewest, 7 uit het Waals gewest en 2 uit het Brussels gewest zijn voor vier jaar lid van de Algemene Vergadering.

Uit hun midden kozen de leden ook een nieuw Dagelijks Bestuur. Als voorzitter werd eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck verkozen, korpschef van politiezone Westkust. Hij krijgt drie vicevoorzitters naast zich. Eén per gewest. In 2018 werd Nicholas Paelinck al verkozen tot voorzitter van de VCLP. Ook de vicevoorzitters blijven onveranderd. Hij blijft dus de taak verderzetten om het dagelijks bestuur in goede banen te leiden en de belangen van de lokale politiezones in België te verdedigen.