Korpschef zone Vlas stapt op

Dat is het resultaat van een bemiddelingsronde door West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé vrijdagochtend.

Er waren de jongste maanden wat spanningen tussen korpschef Rino Defoor, het korps en de vakbonden. Dat escaleerde begin deze week toen er sprake was van een vermeend handgemeen met een van zijn agenten. Provinciegouverneur Decaluwé moest zelfs, op vraag van de burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Lendelede, tussenkomen om te bemiddelen. Defoor besliste na die bemiddeling om een stap opzij te zetten. "Dit doet Defoor uit respect voor het korps om de gemoederen te bedaren. Primordiaal voor hem is de serene dienstverlening aan de burgers uit de politiezone. Het enige doel is de veiligheid te blijven garanderen", klinkt het.

Korpschef Rino Defoor wordt door VLAS ter beschikking gesteld. Hij neemt op vraag van de Commissaris-Generaal Catherine De Bolle een strategische opdracht op binnen de federale politie. "Zijn uitmuntende expertise en hoog kennisniveau over politionele innovatie en de huidige veiligheidsproblematieken worden verder optimaal ingezet", zo bevestigen de gouverneur, de procureur en de drie burgemeesters. Zij benadrukken dat het veranderingstraject binnen PZ Vlas moet worden verdergezet. De visie en de strategie die Rino Defoor uitstippelde, is de enige juiste. Op de politieraad van 25 september 2017 zal dit alles worden geformaliseerd.

Ondertussen zal de hoogste in graad, hoofdcommissaris Filip Devriendt, de algemene leiding van het VLAS-korps waarnemen." Defoor was sinds begin 2015 korpschef van de PZ Vlas en was daarvoor al korpschef bij de naburige zone Gavers.