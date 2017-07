In Adinkerke en de Panne moesten wat afgewaaide takken worden geruimd. In Oostduinkerke werd uitgerukt naar de Witte Burg voor een ondergelopen garage. Verder waren er nog oproepen voor riolen die het water niet meer konden slikken. Op sommige plaatsen, zoals in de omgeving van Veurne, vielen tijdens het onweer ook hagelstenen uit de lucht. Er waren ook hevige rukwinden die zorgden voor afgewaaide takken en bladeren en omvergeblazen straatmeubilair.