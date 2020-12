Kortemark trekt de coronateugels aan

Het aantal besmettingen in Kortemark is momenteel bijzonder hoog.

Daarom heeft de gemeentelijke crisiscel beslist om enkele maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken.

Alle activiteiten voor kinderen onder de twaalf jaar worden verboden en ook het gemeentelijk zwembad De Flipper gaat opnieuw dicht. Het Blokkot, een initiatief waarbij studenten in groep kunnen samenzitten om te blokken, sluit ook de deuren. De drie gemeentelijke maatregelen gaan meteen in en blijven zeker van kracht tot en met vrijdag 15 januari.

Quarantaine respecteren

Tegelijk wordt de bevolking nogmaals uitdrukkelijk opgeroepen om zich aan de huidige maatregelen te houden, zeker ook wat het in quarantaine gaan betreft. "We vangen signalen op dat niet iedereen dit opvolgt zoals het hoort. Op die manier geven we het virus meer dan ooit zuurstof om zich verder te verspreiden en mensen ziek te maken"; luidt het.