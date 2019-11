Voor de inwoners is er alvast goed nieuws, want de belastingen zullen dalen. Gezinnen zullen jaarlijks geen 150, maar nog 60 euro moeten betalen, wat een aanzienlijke verlaging is. Voor alleenstaanden is dat maar 30 euro. Alle andere belastingen blijven ongemoeid en er komen geen indexaties of tariefverhogingen.

Kortemark zal uiteraard ook investeren de komende jaren. onder meer in fietspaden en wegen, maar ook in sociale woningen, de renovatie van CC De Beuk en sportfaciliteiten.