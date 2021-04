Kortemark wil eigen Monopoly-versie

De Gemeente Kortemark heeft vandaag, 1 april, heel wat inwoners bij de neus genomen. Op facebook verscheen het bericht dat de gemeente was geselecteerd als pilootproject voor een Monopoly-bordspel voor kleinere gemeentes. Op enkele uren tijd gaven zo’n 60 geïnteresseerden aan dat ze graag één...

Kortrijk, Ieper, Brugge en Oostende… In deze steden zijn er al lokale varianten van het populaire gezelschapsspel. Kleinere gemeentes kunnen daar alleen maar van dromen.

Salmonopoly

In het facebookbericht werd de zogenoemde CEO Rudy Hasbro aan het woord gelaten over hun nieuwe SAL-segment, waarbij SAL staat voor ‘spannend, anders en landelijk’. Zo kom je tot Salmonopoly, en een goeie verstaander weet dat ‘salmon’ Engels is voor zalm en dat er dus wellicht wel een addertje onder het gras schuilgaat.

Tegenstroom

Maar als er iets te winnen valt, moet het snel gaan en leest niet iedereen alles in detail. Ook niet als Rudy Hasbro zegt ‘dat je soms tegen de stroom in moet zwemmen’ en dat ze ‘forelk wat wils willen aanbieden’. En dan geef je zelfs spontaan mee dat je een allergie voor kreeft hebt, als men vraagt te vermelden als er een allergie voor vis en schaaldieren is ‘in functie van de receptie voor de winnaars…’

Ook dat de poststempel in de mail als bewijs geldt, ontging de meesten, net als de ‘visbelasting Statieput’ op het bordspel. Maar voor een goed begrip: er komt dus – tot spijt van wie het benijdt – geen Salmonopoly Kortemark op de markt. Al willen we, gezien de grote interesse, altijd nog eens polsen bij Rudy Hasbro, aldus nog de lolbroeken in Kortemark.