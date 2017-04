Kortfilm in de maak over solidariteit in Oostende

Dat is een project van regisseur Nicolas Daenens in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Klein Verhaal. De film wordt gedraaid in de wijk De Nieuwe Stad, zowat 120 wijkbewoners doen er op de één of andere manier aan mee. Het verhaal is gebaseerd op echte situaties en figuren uit de wijk en heeft tot doel om de kijkers uit te dagen om stil te staan bij de betekenis van solidariteit.

Solidariteit staat immers op de tocht. Ook bij kwetsbare groepen omdat ze in de dagelijkse overlevingsstrijd onderling in concurrentie komen te staan voor een betaalbare woning met enige kwaliteit of voor werk. In De Nieuwe Stad hebben heel wat bewoners het niet breed, het is er vaak knokken om te overleven.