Kortijk beveiligt stadsfestival met sponsorwagens

Om de omgeving te beveiligen worden de belangrijkste toegangswegen tot de feestzone afgezet om aanslagen met voertuigen – zoals in Nice vorig jaar – onmogelijk te maken. In Kortrijk komen er geen zware betonblokken, maar sponsorwagens die dwars op de rijweg zullen staan. De auto’s komen op 11 verschillende punten.

Controle

Alle bezoekers zullen ook voorbij een controlepost moeten. En de politie patrouilleert bovendien in het hele gebied en houdt ook via het cameranetwerk een oogje in het zeil. In totaal zal het budget voor veiligheidsmaatregelen op Sinksen dit jaar stijgen van €17.000 naar € 22.000.