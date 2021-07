Korting op muziekfactuur voor getroffen sectoren

Sabam heeft daarover een akkoord gesloten met de sectororganisaties. Vrijdag meldden ondernemersorganisaties Unizo en UCM ook al dat er een akkoord was voor de getroffen sectoren.

De regering heeft een steunmaatregel van 16 miljoen euro toegekend aan Sabam ter compensatie van de verloren auteursrechten. Het bedrag dient om de auteurs onder bepaalde voorwaarden voor een gedeelte van hun verlies aan inkomsten uit auteursrechten te compenseren. "Dankzij deze steunmaatregel kunnen Sabam en haar auteurs een commercieel gebaar bieden aan gebruikers die hun zaak moesten sluiten door de coronamaatregelen", aldus de auteursrechtenmaatschappij.

Korting aanvragen

De totale korting wordt berekend op basis van de duur van de sluiting en toegepast op de Unisonofactuur 2021. Voor horecazaken, hotelbars en -restaurants gaat het om een korting van 4 of 5 maanden. Hotelkamers, fitnesszaken, dansscholen en foorreizigers krijgen 4 maanden korting, kappers en andere niet-medische contactberoepen, amateursportclubs, autocar- en taxibedrijven krijgen drie maanden korting. Unisono, het platform dat de licenties van Sabam en de Billijke Vergoeding beheert, nodigt via een mailing zijn klanten uit om hun compensatie aan te vragen voordat zij hun factuur 2021 ontvangen. Het bedrag van de korting waarop zij recht hebben, komt dan onmiddellijk in mindering van deze factuur. Wie deze korting niet aanvraagt, krijgt een factuur voor het volledige bedrag. De klant wordt via een begeleidende brief geïnformeerd dat hij nog steeds de mogelijkheid heeft om de korting aan te vragen

