Kortrijk bouwt coronaproof evenementenplein voor duizend personen

Als eerste stad in Vlaanderen pakt Kortrijk uit met een coronaproof evenementenlocatie. Het publiek zal per bubbel in boxen zitten, met telkens twee meter afstand tussen de boxen.

"Er was dringend nood aan perspectief voor de cultuur- en evenementensector", aldus schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). Kortrijk investeert samen met de Vlaamse regering ruim 240.000 euro in dit initiatief.

Het evenementenplein krijgt de naam Depart XXL en komt op Kortrijk Weide waar vorig jaar ook De Warmste Week plaatsvond. Organisatoren zullen er kosteloos evenementen tot minstens 1.000 personen kunnen organiseren. Naast muziekoptredens of theatervoorstellingen moet de locatie ook mogelijkheden bieden aan horecazaken en lokale verenigingen.

"We hebben onze inspiratie gehaald uit Newcastle, waar ze bewezen dat zo'n evenementenplein perfect mogelijk is", legt Kelly Detavernier, schepen van evenementen, uit. "Met dit outdoor plein zullen we tot minstens duizend personen op een veilige manier kunnen ontvangen en zijn we uniek in België." Voor de opbouw doet de stad een beroep op professionele evenementenbouwers. Zij kunnen zich tot 31 augustus inschrijven om deel te nemen aan de wedstrijd.

Het bestuur hoopt om al tegen eind september evenementen te kunnen organiseren. "Al maandenlang ligt de evenementensector plat. Een drama voor de 80.000 ondernemers, werknemers en freelancers in de sector, maar ook voor de miljoenen Vlamingen die snakken naar samen dingen beleven", vertelt Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme. "Met dit proefproject toont Kortrijk aan dat het zelfs in deze tijden mogelijk is om veilig evenementen te organiseren."