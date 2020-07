Kortrijk breidt fietszone uit

In het centrum van Kortrijk komt er een uitbreiding van de bestaande fietszone, en ook in het centrum van Heule en Marke wordt de fietser koning.

Een jaar na de opening van de grote fietszone in Kortrijk, is de fietser nu ook koning in het centrum van deelgemeente Heule en na het bouwverlof ook in Marke. Auto’s moeten netjes achter de fiets blijven en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Een goeie zaak voor de verkeersveiligheid, zo blijkt uit de cijfers in Kortrijk.

Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk: "We roepen de fietsers op om de ruimte die ze hebben gekregen wettelijk ook te gebruiken. Dus moeten ze in het midden van de weg fietsen, om zo de fietszone beter af te dwingen. En we zien dat dat werkt. In het centrum zien we dat de snelheid van het verkeer serieus gedaald is sinds het invoeren van de fietszone, en we verwachten hetzelfde effect in onze deelgemeentes."

Tijdens corona hebben veel mensen de fiets ontdekt of herontdekt, en daarom wordt de fietszone in Kortrijk-centrum nog verder uitgebreid." Eén van die maatregelen is dat we de Overleiestraat gaan toevoegen aan onze fietszone, op die manier zal de volledige noord-zuid-as doorheen het centrum van Kortrijk fietszone zijn, wat goed is voor de fietsers en de verkeersveiligheid "

Bekijk ook