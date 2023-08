'Kortrijk Drumt' houdt open-lucht-drumspektakel in Brazilië

De Brazilianen van Orquestra de Baterias hadden 'Kortrijk Drumt' in een video op het internet ontdekt en haalde de groep naar Floreanopolis. En dat trok zelfs de aandacht van de Nationale televisie in Brazilië.

Dat resulteerde gisteravond in een live open-lucht-drumspektakel in Brazilië, waarbij ook een rockgroep op het podium begeleid werd. De groep heeft het hele repertoire thuis ingestudeerd om hier een feilloos concert te spelen. Het is voor de Kortrijkse drummers een heel bijzondere beleving.

‘Kortrijk Drumt’ maakt deel uit van een groep van meer dan 400 drummers.