Het overweldigend geweld aan de Kortrijkse Leieboorden vorig jaar trok de organisatie van Drumfest in Malta meteen over de streep. In het nationaal park van Attard mag 'Kortrijk Drumt' morgenavond optreden, een dag later spelen ze dan in de hoofdstad Valetta. Aan de Leieboorden waren ze met zo’n 250, nu zullen het er wel een pak minder zijn.

