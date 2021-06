Kortrijk duidt ontwerper aan voor schouwburg

Daar komt een gloednieuw cultuurcafé, een nieuwe theaterzaal voor 200 personen en er moeten heel wat renovatiewerken gebeuren in de logistieke en artiestenzones. De schouwburg is intussen 101 jaar oud. Het projectbudget is intussen opgetrokken tot ruim 14,3 miljoen euro, daarvan neemt Vlaanderen een deel voor zijn rekening.

De foyer zal er volledig anders gaan uitzien. Samen met het onderliggende pand wordt dit een groot cultuurcafé dat niet enkel voor, tijdens of na voorstellingen open zal zijn, maar ook doordeweeks wanneer er geen voorstellingen zijn. Het cultuurcafé met terras zal ook als onthaal fungeren in de toekomst. En het huidige Arenatheater wordt een gloednieuwe theaterzaal voor 200 toeschouwers. De werken starten in augustus volgend jaar.