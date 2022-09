Kortrijk en Brugge willen snoeien in energiefactuur

Kortrijk gaat onder meer de openbare verlichting doven en de verwarming in publieke gebouwen lager zetten. Op korte termijn komen er ook 1.800 zonnepanelen bij. Kelly Detavernier, schepen van financiën Kortrijk: "We hebben al heel wat gebouwen die zonnepanelen hebben. We gaan dat versneld uitrollen. Energiedelen is positief. Dat betekent dat waar we een overschot realiseren, we dat kunnen delen met andere openbare gebouwen."

Ook Brugge treft gelijkaardige maatregelen om de energiekosten in toom te houden. In de stad zal de factuur dit jaar verdrievoudigen, van 4 naar 11 miljoen euro. De stad hoopt 10 procent te besparen met enkele quick-wins op openbare verlichting en verwarming. Minou Esquenet, Schepen van energie en klimaat Brugge: "Vandaag is de monumentenverlichting aan tot 1 uur s nachts. We zullen die voortaan doven om 23 uur. We richten ons nu op 100 gebouwen om de energiefactuur te doen dalen. Er zal pas verwarmd worden tussen 7 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s avonds. Daarna wordt de gaskraan dichtgedraaid. In de nieuwe gebouwen wordt het 19 graden, in de oude gebouwen 20."